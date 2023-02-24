Asia Times: решение Путина по ДСНВ шокировало американских политиков

Обозреватель Брэндон Вейхерт в своей статье для издания Asia Times сообщил, что заявление президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) шокировало политиков из США.
«Если Путин вытащит Российскую Федерацию из соглашения, яростным защитником которого он был, это должно поднять волосы на затылке вашингтонских политиков», — говорится в публикации.
Однако, пишет журналист, эти заявления «только усилили рвение Соединенных Штатов» продолжать «слепо поддерживать своих украинских марионеток».
Автор статьи считает, что глава российского государства выдвинул серьезную угрозу в адрес НАТО.
«Он сказал, что они должны убрать наступательные системы дальнего действия с Украины, иначе российские силы начнут наносить по ним прямые удары», — указал Вейхерт.