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46 минут назад

Asia Times: решение Путина по ДСНВ шокировало американских политиков

Газета.Ru

Обозреватель Брэндон Вейхерт в своей статье для издания Asia Times сообщил, что заявление президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) шокировало политиков из США.

Asia Times: решение Путина по ДСНВ шокировало американских политиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Путин вытащит Российскую Федерацию из соглашения, яростным защитником которого он был, это должно поднять волосы на затылке вашингтонских политиков», — говорится в публикации.

Однако, пишет журналист, эти заявления «только усилили рвение Соединенных Штатов» продолжать «слепо поддерживать своих украинских марионеток».

Автор статьи считает, что глава российского государства выдвинул серьезную угрозу в адрес НАТО.

«Он сказал, что они должны убрать наступательные системы дальнего действия с Украины, иначе российские силы начнут наносить по ним прямые удары», — указал Вейхерт.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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