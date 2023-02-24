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18 минут назад

МИД: Россия предостерегает Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью

Российская Газета

Министерство иностранных дел Российской Федерации в пятницу опубликовало заявление в связи с подготовкой военной провокации в отношении Приднестровья. В нем говорится о том, что любая военная агрессия Киева в этом регионе будет воспринята, как нападение на РФ и получит соответствующий ответ.

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует", - говорится в тексте заявления.

По словам дипломатов, любые действия, представляющие угрозу безопасности проживающих в Приднестровье россиян, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию.

Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Ранее Министерство обороны Российской Федерации зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии и учащение полетов украинской боевой авиации в этом районе.

В связи с этим в МИД РФ предостерегли США, НАТО и украинские власти от совершения очередных авантюрных шагов.

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