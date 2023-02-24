Делегаты нескольких стран покинули зал ПА ОБСЕ после начала выступления руководителя белорусской делегации Андрея Савиных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля в Вене. На нем, несмотря на протесты ряда стран, присутствуют российская и белорусская делегации.
Савиных пояснил, что высказывания делегатов западных государств удивительным образом перекликаются с тезисами классической антиутопии «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла.
В частности, заявления о том, что поставки мощных наступательных вооружений приблизят мирные переговоры, напоминают слова писателя «Мир - это война», подчеркнул политик.
По его мнению, в таких заявлениях содержится «искаженная и опасная логика, а точнее - ее отсутствие».
Глава делегации предположил, что после завершения конфликта появится новая, освобожденная от неонацистов Украина. Он добавил, что западные страны, поставлявшие оружие ВСУ, понесут ответственность за свои действия.
Ранее сообщалось, что подобный демарш западные делегации произвели и во время выступления российской делегации.