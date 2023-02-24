Делегаты нескольких стран покинули зал ПА ОБСЕ после начала выступления руководителя белорусской делегации Андрея Савиных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля в Вене. На нем, несмотря на протесты ряда стран, присутствуют российская и белорусская делегации.

Савиных пояснил, что высказывания делегатов западных государств удивительным образом перекликаются с тезисами классической антиутопии «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла.

В частности, заявления о том, что поставки мощных наступательных вооружений приблизят мирные переговоры, напоминают слова писателя «Мир - это война», подчеркнул политик.

По его мнению, в таких заявлениях содержится «искаженная и опасная логика, а точнее - ее отсутствие».

Глава делегации предположил, что после завершения конфликта появится новая, освобожденная от неонацистов Украина. Он добавил, что западные страны, поставлявшие оружие ВСУ, понесут ответственность за свои действия.