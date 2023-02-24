В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
57 минут назад

Ряд делегатов покинул заседание ПА ОБСЕ на выступлении представителя Белоруссии

Илья Родин

Делегаты нескольких стран покинули зал ПА ОБСЕ после начала выступления руководителя белорусской делегации Андрея Савиных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля в Вене. На нем, несмотря на протесты ряда стран, присутствуют российская и белорусская делегации.

Савиных пояснил, что высказывания делегатов западных государств удивительным образом перекликаются с тезисами классической антиутопии «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла.

Украина проигнорировала готовность президента Грузии прибыть в Киев

В частности, заявления о том, что поставки мощных наступательных вооружений приблизят мирные переговоры, напоминают слова писателя «Мир - это война», подчеркнул политик.

По его мнению, в таких заявлениях содержится «искаженная и опасная логика, а точнее - ее отсутствие».

Глава делегации предположил, что после завершения конфликта появится новая, освобожденная от неонацистов Украина. Он добавил, что западные страны, поставлявшие оружие ВСУ, понесут ответственность за свои действия.

Ранее сообщалось, что подобный демарш западные делегации произвели и во время выступления российской делегации.

В мире,Видео,Андрей Савиных,Джордж Оруэлл,ОБСЕ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий