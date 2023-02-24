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1 час назад

Сербский проукраинский активист принёс окровавленный торт к посольству РФ в Белграде

FBM.ru

Сербский адвокат и проукраинский активист Чедомир Стойкович организовал акцию у посольства Российской Федерации в Белграде. Об этом проинформировало издание “Московский Комсомолец”.

Проукраинский активист принёс окровавленный торт к посольству РФ в Белграде
Фото: FBM.ruFBM.ru

Он пришел к зданию российского представительства с окровавленным тортом, который украшен человеческим черепом. Адвокат был в сопровождении нескольких мужчин с флагами Украины. При этом к зданию посольства РФ активистов не пропустила шеренга сотрудников правоохранительных органов Сербии.

Стойкович сделал заявление на своей странице в социальной сети Twitter:

“Смерть — это то, что они любят, а люди — это то, что они едят, и этот торт — символ их политики”.

Ранее Стойкович обрел известность после случая, когда он подал уголовную жалобу на частную военную компанию “Вагнер”.

Было отмечено, что позицию активиста не разделяет большинство жителей Сербии и ее руководство. К примеру, Белград отказался присоединяться к западным санкционным ограничениям против Москвы. Посол России Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать ограничительные меры западных стран против РФ “героическим поведением”, которое ценится в России.

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