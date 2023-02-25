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1 час назад

Йонсон: вступление Финляндии до Швеции в НАТО осложнит сотрудничество в обороне

Газета.Ruиещё 3

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс раньше Швеции может сказаться на оборонное взаимодействии между Стокгольмом и Хельсинки, предупредил глава шведского Минобороны Пол Йонсон.

Йонсон: вступление Финляндии до Швеции в НАТО осложнит сотрудничество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подобное развитие событий, как считает министр», усложнит» оборону Финляндии со стороны НАТО, передает RT.

«Долгосрочное отчуждение Швеции, в то время как Финляндия становится членом НАТО, осложнило бы шведско-финское сотрудничество в области обороны, которое уникально по своему характеру», — добавил Йонсон.

Он подчеркнул, что в некоторой степени усложнило бы оборону Финляндии со стороны альянса, так как Швеция не является частью оборонного планирования.

Заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны из 30. Не поддержали решение Венгрия и Турция.

В мире,Пол Йонсон,НАТО,
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