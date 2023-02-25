Шольц заявил о намерении ФРГ продолжать расширять сотрудничество с Индией

Германия намерена углублять сотрудничество с Индией. Об этом в субботу сообщил находящийся в Нью-Дели с визитом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Премьер [Индии] Нарендра Моди тепло встретил меня в солнечном Нью-Дели. Это уже наша четвертая встреча", - написал Шольц на своей странице в Twitter.

"Индия и Германия имеют очень хорошие отношения и хотят их углубить", - констатировал канцлер ФРГ.

При этом он добавил, что данная тема станет предметом переговоров двух лидеров.