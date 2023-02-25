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52 минуты назад

Шольц заявил о намерении ФРГ продолжать расширять сотрудничество с Индией

ТАССиещё 5

Германия намерена углублять сотрудничество с Индией. Об этом в субботу сообщил находящийся в Нью-Дели с визитом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц заявил о намерении ФРГ продолжать расширять сотрудничество с Индией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Премьер [Индии] Нарендра Моди тепло встретил меня в солнечном Нью-Дели. Это уже наша четвертая встреча", - написал Шольц на своей странице в Twitter.

"Индия и Германия имеют очень хорошие отношения и хотят их углубить", - констатировал канцлер ФРГ.

При этом он добавил, что данная тема станет предметом переговоров двух лидеров.

Ранее Шольц прибыл в Индию с двухдневным визитом. Как сообщил МИД Индии, канцлера сопровождают высокопоставленные официальные лица и представительная деловая делегация. В программе визита переговоры с Моди, Шольц также будет принят президентом Драупади Мурму. Планируется, что канцлер, кроме Нью-Дели, посетит Бангалор.

В мире,Строительство,Олаф Шольц,Нарендра Моди,
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