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13 минут назад

Премьер-министр Польши приехал в Киев

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в годовщину начала российской специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Польши приехал в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил приезд политика намерением «дать четкий и измеримый сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины».

Планирует ли Моравецкий встречаться с президентом республики Владимиром Зеленским или представителями украинского правительства, пока не сообщается.

Ранее польский премьер-министр сообщил, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможности наращивания американского военного присутствия на восточном фланге. По его словам, Варшава обсуждает с администрацией Байдена возможность присутствия ВС США в стране на постоянной основе.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,Правительство Украины,
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