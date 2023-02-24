Премьер-министр Польши приехал в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в годовщину начала российской специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на своей странице в Twitter.

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Он объяснил приезд политика намерением «дать четкий и измеримый сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины».

Планирует ли Моравецкий встречаться с президентом республики Владимиром Зеленским или представителями украинского правительства, пока не сообщается.