Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Бывший советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Украина способна захватить Приднестровье за трое суток при соответствующей просьбе со стороны Молдавии.
«У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — сказал Арестович.
Он отметил, что Молдавия — суверенное государство, которое само решает, «кого просить помочь». Арестович подчеркнул, что Киев может «помочь» только по решению молдавских властей.
Экс-советник украинского лидера также добавил, что президенты Украины Владимир Зеленский и Молдавии Майя Санду обвиняли Россию в дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина усилила подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику.
Молдавский сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Фленкя заявил, что инциденты, которые случаются в зоне безопасности приднестровского конфликта, не носят военного характера.