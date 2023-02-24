Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Бывший советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Украина способна захватить Приднестровье за трое суток при соответствующей просьбе со стороны Молдавии.

«У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — сказал Арестович.

Он отметил, что Молдавия — суверенное государство, которое само решает, «кого просить помочь». Арестович подчеркнул, что Киев может «помочь» только по решению молдавских властей.

Экс-советник украинского лидера также добавил, что президенты Украины Владимир Зеленский и Молдавии Майя Санду обвиняли Россию в дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина усилила подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику.