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36 минут назад

Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Газета.Ruиещё 3

Бывший советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Украина способна захватить Приднестровье за трое суток при соответствующей просьбе со стороны Молдавии.

«У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — сказал Арестович.

Он отметил, что Молдавия — суверенное государство, которое само решает, «кого просить помочь». Арестович подчеркнул, что Киев может «помочь» только по решению молдавских властей.

Шольц признал, что время для переговоров по Украине еще не наступило

Экс-советник украинского лидера также добавил, что президенты Украины Владимир Зеленский и Молдавии Майя Санду обвиняли Россию в дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина усилила подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику.

Молдавский сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Фленкя заявил, что инциденты, которые случаются в зоне безопасности приднестровского конфликта, не носят военного характера.

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