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15 минут назад

Шольц признал, что время для переговоров по Украине еще не наступило

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF, что разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем пока не представляется возможным. Он добавил, что Москва стремится к миру на своих условиях, подразумевающих капитуляцию противника без каких-либо условий.

Шольц признал, что время для переговоров по Украине еще не наступило
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, момент, который откроет перспективу мирного урегулирования конфликта, еще не настал.

Шольц отметил, что намеревается позвонить главе России Владимиру Путину. В разговоре он планирует объяснить президенту «истинное» положение дел, убедить его в ошибочности занятой позиции.

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Канцлер уточнил, что придерживается прежней позиции по противостоянию на Украине. Он полагает, что мир может быть заключен исключительно на условиях Киева.

Напомним, что стороны провели в 2022 году 12 телефонных бесед. После многочисленных переговоров позиции Москвы и Берлина не изменились.

Ранее сообщалось, что украинские дипломаты обратились к Шольцу с просьбой стереть очередные красные линии и поставить ВСУ вооружения в полном объеме и без ограничений.

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