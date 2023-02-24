МИД Украины призвал Запад удвоить поддержку Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада удвоить необходимую помощь Киеву. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
«Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», — заявил он.
Также Кулеба отметил важность консолидации вокруг «формулы мира», представленной украинским президентом Владимиром Зеленским.
23 февраля Кулеба высказал мнение, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель разделяет мнение о необходимости поставок истребителей Киеву. Украинский министр отметил, что у Киева есть право, обеспеченное Уставом ООН, получать все, чтобы реализовать право на самооборону.