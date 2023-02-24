МИД Украины призвал Запад удвоить поддержку Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада удвоить необходимую помощь Киеву. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

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«Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», — заявил он.

Также Кулеба отметил важность консолидации вокруг «формулы мира», представленной украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кулеба добавил, что Украина продолжит движение к полноправному членству в Евросоюзе и НАТО.