Зеленский обратился к украинцам в годовщину спецоперации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в годовщину начала российской спецоперации, в котором обратился к жителям Украины. Ролик был опубликован в Telegram-канале главы государства.
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба», — сообщил Зеленский.
Кроме того, он отметил, что это был год борьбы, а также год боли, сожаления, веры и единства.
Ранее Зеленский сообщил, что ситуация на востоке Украины является «очень тяжелой».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Это решение стало причиной введения санкций в отношении Российской Федерации со стороны стран Запада.