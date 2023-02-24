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13 минут назад

Зеленский обратился к украинцам в годовщину российской спецоперации на Украине

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в годовщину начала российской спецоперации, в котором обратился к жителям Украины. Ролик был опубликован в Telegram-канале главы государства.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину спецоперации на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба», — сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что это был год борьбы, а также год боли, сожаления, веры и единства.

Ранее Зеленский сообщил, что ситуация на востоке Украины является «очень тяжелой».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Это решение стало причиной введения санкций в отношении Российской Федерации со стороны стран Запада.

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