Зеленский обратился к украинцам в годовщину спецоперации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в годовщину начала российской спецоперации, в котором обратился к жителям Украины. Ролик был опубликован в Telegram-канале главы государства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба», — сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что это был год борьбы, а также год боли, сожаления, веры и единства.

Ранее Зеленский сообщил, что ситуация на востоке Украины является «очень тяжелой».