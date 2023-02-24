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15 минут назад

СМИ: Польша готова заблокировать десятый пакет антироссийских санкций

ТАСС

Польша может заблокировать принятие десятого пакета санкций в отношении России, так как считает его слишком слабым. Об этом сообщает в пятницу польская радиостанция RMF.

"Польша готова заблокировать десятый пакет европейских санкций в годовщину начала войны. Таким образом она хочет добиться их усиления. Окончательное решение примет сегодня премьер Матеуш Моравецкий", - приводит радиостанция слова польского дипломата.

По данным радиостанции, позиция Польши вызвала обеспокоенность и раздражение в ЕС, в Варшаву звонили политики из нескольких европейских столиц. Польша же обвиняет в слабости санкций Германию и Италию, утверждая, что эти страны "размывают ограничения". Как ожидается, в 10:00 по местному времени (12:00 мск) в Брюсселе пройдут переговоры, которые называют последним шансом.

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Как сообщило в среду агентство Reuters, послы стран - членов ЕС в четверг вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ, который должен был вступить в силу к 24 февраля. Согласно сведениям агентства Рейтер, причиной, по которой новые рестрикции не были согласованы, стала блокировка Польшей предложения об исключении из числа санкций запрета на импорт в ЕС российского синтетического каучука. Польские дипломаты сочли, что данное исключение сделает санкции неэффективными.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что сохраняющиеся разногласия носят частный характер, а "все страны ЕС согласны с главным - что десятый пакет должен вступить в силу 24 февраля".

Евросоюз намерен включить в черный список еще 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк. Как ожидается, санкции также будут введены в отношении Фонда национального благосостояния, страховой компании "Ингосстрах", медиагрупп "Патриот" и "Россия сегодня", а также общественного движения "Общероссийский народный фронт". Кроме того, под санкции должна попасть лондонская компания Pawell Shipping, которую обвиняют в "незаконном вывозе украинского зерна". Помимо этого, ЕС намерен заблокировать вещание на своей территории арабских служб RT и "Спутника".

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