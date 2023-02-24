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40 минут назад

Советник офиса Зеленского Подоляк считает, что Россия хочет восстановить СССР

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Россия хочет уничтожить Украину как государство, а затем возродить что-то вроде СССР. Об этом он заявил в интервью Польскому агентству печати.

Подоляк считает, что Россия хочет восстановить СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия хочет воссоздать Советский Союз, и там нет места для независимости Украины. Скажу больше: это не война за территорию. Может быть, где-то не до конца это понимают, но это война за право России на тотальное доминирование в Европе», - сказал он.

Подоляк также отметил, что в годовщину начала СВО на Украине в Киеве ждут ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры и «по городам».

Подоляк заявил также, что «украинская борьба» была бы намного сложнее, если бы не помощь зарубежных партнеров.

«Мы очень благодарны — и это не просто слова, — потому что мы верим что без позиции Великобритании, Польши и Литвы в первые дни нам было бы гораздо труднее построить такую солидарную поддержку Украины в Европе», — сказал он.

16 февраля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в развале Советского Союза виноваты украинцы.

21 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что западные страны не оставляли попыток «поджечь» постсоветские государства. По словам российского главы государства, это происходило все годы с момента развала Советского союза.

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