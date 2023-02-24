Германию обвинили в стремлении бросить Украину

В Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.

Журналист напомнил, что в феврале крайне-левый немецкий политик Сара Вагенкнехт вместе с феминистской Алисой Шварцерс опубликовали петицию под названием «манифест за мир», подписи под которой оставили более полумиллиона немцев. Документ призывает к прекращению оружейных поставок Украине и запуску переговорного процесса. Кроме того, в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдет крупный митинг, организованный авторами петиции. Ожидается, что его посетят как крайне правые, так и крайне левые немецкие политики.