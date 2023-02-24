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48 минут назад

Германию обвинили в стремлении бросить Украину

Lenta.ru

В Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.

Германию обвинили в стремлении бросить Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист напомнил, что в феврале крайне-левый немецкий политик Сара Вагенкнехт вместе с феминистской Алисой Шварцерс опубликовали петицию под названием «манифест за мир», подписи под которой оставили более полумиллиона немцев. Документ призывает к прекращению оружейных поставок Украине и запуску переговорного процесса. Кроме того, в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдет крупный митинг, организованный авторами петиции. Ожидается, что его посетят как крайне правые, так и крайне левые немецкие политики.

В мире,Сара Вагенкнехт,
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