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1 час назад

Президент Польши Дуда заявил, что предложения Китая могут быть путем к миру на Украине

Газета.Ruиещё 2

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложения МИД Китая по урегулированию кризиса вокруг Украины и готовность Киева их выслушать могут быть путем к мирному решению вопроса. Об этом он рассказал в эфире RMF FM.

Дуда заявил, что предложения Китая могут быть путем к миру на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это всегда может быть путь к миру, и я считаю очень разумным то, как ведут себя украинские власти», — сказал Дуда.

По его словам, «нельзя недооценивать такого великого партнера и такую великую силу, как Китай».

Ранее МИД Китая опубликовал документ, содержащий 12 пунктов, в котором было прописано видение Пекина по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. В документе подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта.

Поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала хорошим знаком публикацию МИД Китая позиции по урегулированию украинского кризиса.

В мире,Анджей Дуда,
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