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11 минут назад

Журналист Херш рассказал, как Байден провалил секретный план США

News.ru

Президент США Джо Байден разрушил планы команды специалистов, занимавшихся подрывом «Северных потоков», когда заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов, рассказал в интервью каналу RT американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о диверсиях на «Северных потоках». По словам лауреата Пулитцеровской премии, глава Белого дома озвучил эту информацию во время одной из пресс-конференции, хотя операция планировалась как тайная.

Журналист Херш рассказал, как Байден провалил секретный план США
Фото: ТАССТАСС

Президент сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1». После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: «Как же вы это сделаете?» Байден ответил: «Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», — процитировал Херш.

По словам журналиста, к моменту этого заявления взрывчатка уже несколько месяцев находилась на дне Балтийского моря.

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Ранее Херш заявил, что в Белом доме диверсию в Балтийском море обосновали необходимостью заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Другой целью было жесткое принуждение к прокси-войне против Российской Федерации.

В мире,Сеймур Херш,Джозеф Байден,НАТО,ОБСЕ,
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