Журналист Херш рассказал, как Байден провалил секретный план США

Президент сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1». После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: «Как же вы это сделаете?» Байден ответил: «Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», — процитировал Херш.