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1 час назад

Американский журналист Херш высказался о позиции Сноудена

Lenta.ruиещё 1

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT высказался о позиции бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена и заявил, что он был единственным, кто открыто говорил о нарушении свободы слова Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов.

Американский журналист Херш высказался о позиции Сноудена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Херш отметил, что в АНБ было строго запрещено прослушивать и записывать американцев, однако после изменения правил большинство работников знали, что нарушают Конституцию, но молчали.

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Журналист добавил, что если при прослушивании, например, предполагаемого агента «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) фиксировался разговор с гражданином США, то его можно было сразу же записать.

«У Сноудена как человека от мира технологий, а не политики это вызвало отторжение», — резюмировал Херш.

Ранее экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил вспомнить «другие секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал», комментируя расследование о диверсиях Вашингтона на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сделанное публицистом Сеймуром Хершем.

В мире,Сеймур Херш,Эдвард Сноуден,Владимир Путин,АНБ,Аль-Каида,Госдеп США,
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