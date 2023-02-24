Time: финансовая помощь США поможет Украине смириться с потерей территории

США могут оказать Украине финансовую помощь в восстановлении после завершения конфликта, чтобы помочь смириться с утратой части территории. Такое мнение высказал в четверг обозреватель газеты Time Филипп Шорт, долгое время проработавший корреспондентом различных западных изданий в Москве.

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"Теоретически при получении достаточной западной поддержки украинцы, возможно, смогут выбить россиян из восточной Украины и, возможно, даже Крыма. Но на практике этого не произойдет, также как не произойдет и захвата Россией всей Украины", - полагает Шорт.

"Наиболее вероятный исход - какой-нибудь уродливый компромисс - перемирие или неофициальная линия разделения сил, - при котором у России останется достаточно оккупированной украинской территории, чтобы [президент России Владимир] Путин смог объявить об определенном успехе, а США - что это их поддержка сыграла решающую роль в способности Украины противостоять российским попыткам подчинить ее", - продолжил он.

По мнению журналиста, такой исход не предопределен, но наиболее вероятен.

"Если это произойдет, украинцы не без оснований расценят это как предательство, но в итоге у Киева не будет иного выбора, как согласиться. Запад подсластит пилюлю, предоставив огромную помощь в восстановлении", - прогнозирует Шорт.

Журналист отмечает, что администрация Джо Байдена осторожно высказывается относительно украинских планов возвращения территорий. Госсекретарь Энтони Блинкен, напоминает ООН, "сказал, что Россия должна вернуться к границам до 2022 года, а не 2014".