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17 минут назад

Time: финансовая помощь США поможет Украине смириться с потерей территории

ТАСС

США могут оказать Украине финансовую помощь в восстановлении после завершения конфликта, чтобы помочь смириться с утратой части территории. Такое мнение высказал в четверг обозреватель газеты Time Филипп Шорт, долгое время проработавший корреспондентом различных западных изданий в Москве.

Time: финансовая помощь США поможет Украине смириться с потерей территории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теоретически при получении достаточной западной поддержки украинцы, возможно, смогут выбить россиян из восточной Украины и, возможно, даже Крыма. Но на практике этого не произойдет, также как не произойдет и захвата Россией всей Украины", - полагает Шорт.

"Наиболее вероятный исход - какой-нибудь уродливый компромисс - перемирие или неофициальная линия разделения сил, - при котором у России останется достаточно оккупированной украинской территории, чтобы [президент России Владимир] Путин смог объявить об определенном успехе, а США - что это их поддержка сыграла решающую роль в способности Украины противостоять российским попыткам подчинить ее", - продолжил он.

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По мнению журналиста, такой исход не предопределен, но наиболее вероятен.

"Если это произойдет, украинцы не без оснований расценят это как предательство, но в итоге у Киева не будет иного выбора, как согласиться. Запад подсластит пилюлю, предоставив огромную помощь в восстановлении", - прогнозирует Шорт.

Журналист отмечает, что администрация Джо Байдена осторожно высказывается относительно украинских планов возвращения территорий. Госсекретарь Энтони Блинкен, напоминает ООН, "сказал, что Россия должна вернуться к границам до 2022 года, а не 2014".

Однако, по мнению журналиста, достижение даже такого исхода потребует значительного времени. "Война на истощение, вероятно, продолжится до президентских выборов в России и США в 2024 году и, возможно, дольше", - ожидает обозреватель Time.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,
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