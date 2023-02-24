Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 87 граждан России из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.

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Он рассказал, что Новая Зеландия объявляет «один из крупнейших раундов» ограничений против России. Это послужит еще одной демонстрацией поддержки Киева и решительного осуждения Новой Зеландией действий Москвы, говорится в заявлении Махуты.

Издание уточняет, что список из 87 лиц состоит из политиков, близких к президенту России Владимиру Путину, членов Центральной избирательной комиссии и военнослужащих ВС РФ. Однако поименный список лиц, против которых ввели ограничения, не приводится.