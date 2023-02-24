Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 87 граждан России из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.
Он рассказал, что Новая Зеландия объявляет «один из крупнейших раундов» ограничений против России. Это послужит еще одной демонстрацией поддержки Киева и решительного осуждения Новой Зеландией действий Москвы, говорится в заявлении Махуты.
Издание уточняет, что список из 87 лиц состоит из политиков, близких к президенту России Владимиру Путину, членов Центральной избирательной комиссии и военнослужащих ВС РФ. Однако поименный список лиц, против которых ввели ограничения, не приводится.
Министр иностранных дел Новой Зеландии отметил, что санкции автоматически распространяются на родственников вошедших в перечень лиц и прочих связанных с ними людей.