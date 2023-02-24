В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
43 минуты назад

В Белом доме отреагировали на мирный план Китая по Украине

ТК «Звезда»

Соединенные Штаты не станут диктовать Украине, как договариваться с Россией. Киев должен сам принимать решение о своей судьбе. Об этом в эфире CNN заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предложенный Китаем план урегулирования кризиса.

В Белом доме отреагировали на план Китая по Украине
Фото: ТАССТАСС

«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как этот конфликт завершится», - сказал Салливан.

Напомним, ранее МИД КНР представило документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. В нем Китай призывает к прекращению огня, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля.

Китай предложил способы урегулирования украинского кризиса

Пекин указывает на необходимость противодействовать применению ядерного оружия, возобновления переговоров и отмены санкций. В Китае отметили, что готовы помочь в разрешении кризиса.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий