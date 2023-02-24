В Белом доме отреагировали на план Китая по Украине

Соединенные Штаты не станут диктовать Украине, как договариваться с Россией. Киев должен сам принимать решение о своей судьбе. Об этом в эфире CNN заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предложенный Китаем план урегулирования кризиса.

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«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как этот конфликт завершится», - сказал Салливан.

Напомним, ранее МИД КНР представило документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. В нем Китай призывает к прекращению огня, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля.