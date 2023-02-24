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58 минут назад

РИА Новости: на ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины и назвали его "тряпкой"

Газета.Ru

Активисты устроили провокацию во время парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РИА Новости.

На ПА ОБСЕ произошел скандал с флагом Украины
Фото: OSCEOSCE

По информации агентства, они развернули флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации. При этом делегат от Белоруссии, который в этот момент выступал, не стал реагировать на провокацию и продолжил свою речь.

Как сообщается, после провокации участники мероприятия попросили активистов "убрать тряпку". Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене стартовала 23 февраля.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала "новый" флаг Украины, который предложил постоянный представитель республики в Организации объединенных наций Сергей Кислица.

Столтенберг объявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

В мире,Сергей Кислица,Мария Захарова,МИД России,ООН,ОБСЕ,
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