На ПА ОБСЕ произошел скандал с флагом Украины

Активисты устроили провокацию во время парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РИА Новости.
По информации агентства, они развернули флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации. При этом делегат от Белоруссии, который в этот момент выступал, не стал реагировать на провокацию и продолжил свою речь.
Как сообщается, после провокации участники мероприятия попросили активистов "убрать тряпку". Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене стартовала 23 февраля.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала "новый" флаг Украины, который предложил постоянный представитель республики в Организации объединенных наций Сергей Кислица.