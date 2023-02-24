Китай предложил способы урегулирования украинского кризиса

Китай представил свои способы урегулирования военного конфликта на Украине. Для прекращения боевых действий необходимо отказаться от менталитета холодной войны и с уважением относиться к интересам безопасности других стран. Такие положения указаны в документе о позиции Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине, передает РИА Новости.

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Министерство иностранных дел Китая сегодня опубликовало на своем сайте заявление о позиции КНР касательно кризиса на Украине. Всего в документе 12 пунктов.

«Отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран», — говорится в публикации.

Китай также подчеркивает, что достижение региональной безопасности не может достигаться через расширение или усиление военных блоков. Законные интересы безопасности всех стран не должны игнорироваться, указано в первом пункте заявления.

Китай также призвал Москву и Киев в ближайшее время восстановить диалог. Согласно его официальной позиции, «в войнах и конфликтах нет победителей», поэтому всем причастным к ситуации необходимо сохранять сдержанность, рациональность, не обострять противоречия и не устраивать провокации. Китай считает недопустимым дальнейшее обострение кризиса на Украине.