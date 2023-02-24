"Красной линии нет": Минобороны ФРГ оценил процесс оказания помощи Украине

«Красной линии» в вопросе предоставления военной и гуманитарной помощи Украине не существует. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС со ссылкой на телеканалы RTL и N-TV.

«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично», — заявил он.

Писториус добавил, что дело не в красных линиях, а в двух максимах, которых Германия старается придерживаться: действовать исключительно вместе с союзниками и не принимать участие в конфликте. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что страна продолжит работать с партнерами в вопросе поддержки Украины и согласовывать свои планы, действуя взвешенно и расчетливо.

Ранее правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2, а также предоставит другим странам разрешение на реэкспорт этой тяжелой техники. Затем кабинет министров ФРГ одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 Киеву.