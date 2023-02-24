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15 минут назад

"Красной линии нет": Минобороны ФРГ оценил процесс оказания помощи Украине

Елена Прошина

«Красной линии» в вопросе предоставления военной и гуманитарной помощи Украине не существует. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС со ссылкой на телеканалы RTL и N-TV.

"Красной линии нет": Минобороны ФРГ оценил процесс оказания помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично», — заявил он.

Писториус добавил, что дело не в красных линиях, а в двух максимах, которых Германия старается придерживаться: действовать исключительно вместе с союзниками и не принимать участие в конфликте. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что страна продолжит работать с партнерами в вопросе поддержки Украины и согласовывать свои планы, действуя взвешенно и расчетливо.

Ранее правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2, а также предоставит другим странам разрешение на реэкспорт этой тяжелой техники. Затем кабинет министров ФРГ одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 Киеву.

Отмечается, что военную технику возьмут из запасов промышленности, танки окажутся на Украине «самое позднее в последнюю неделю марта». Швеция все еще проверяет, в состоянии ли они отправить боевые машины и в каком объеме. Нидерланды уведомили, что смогут предоставить Киеву только боеприпасы к танкам, Дания пока рассматривает варианты своей помощи Украине в этом вопросе.

В мире,Борис Писториус,
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