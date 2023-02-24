Зеленский рассказал о положении сил на Украине

На юге, севере, востоке и западе Украины обстановка довольно тяжелая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

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Глава Украины рассказал о ситуации на фронте по основным направлениям. По его словам, украинским военнослужащим «мучительно тяжело» на востоке, однако они прикладывают все усилия, чтобы удержать позиции. Ситуация на Юге также оставляет желать лучшего, опасность сохраняется на нескольких направлениях.

«Одесса и Черноморское пространство — ситуацию контролируем. Север — все наши воины на этом направлении видят каждое движение», — указал Зеленский в своем вечернем обращении.

Он также затронул тему производства и поставок оружия и боеприпасов. Глава Украины пояснил, что не может вдаваться в подробности по этому поводу, но заверил: проведенные в этом направлении работы весьма значимы.