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41 минуту назад

Акция с подбитым российским танком в Берлине обернулась митингами против поставок оружия ВСУ

Ura.Ruиещё 2

Украинцы установили подбитый российский танк напротив посольства РФ в Берлине, желая получить поддержку от местного населения, а также дополнительные поставки вооружений. Однако попытка демонстрации «успехов» на поле боя обернулась против пропагандистов: жители немецкой столицы начали нести цветы к танку, а сама техника стала символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Кроме того, акция спровоцировала митинги против поставок оружия ВСУ.

Антироссийская акция Украины в Берлине обернулась против пропагандистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украинская акция в Берлине пошла не по плану: люди несут к русскому танку цветы. В европейские столицы из Украины привезли наши уничтоженные танки. По замыслу Киева они должны были напоминать о (победах — прим. URA.RU) боевиков ВСУ. Но вместо этого жители Германии начали приносить к танку цветы и говорить слова поддержки в адрес России», — передают российские военкоры в Telegram.

Согласно сообщениям очевидцев, в этот же день прошел в столице Германии митинг против поставок оружия на Украину.

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Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными ее задачами является демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты.

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