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22 минуты назад

Стало известно о новом пакете санкций США против России

Елена Прошина

США 24 февраля представят новый пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей администрации США.

Стало известно о новом пакете санкций США против России
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что президент США Джо Байден объявит о новых ограничениях в ходе виртуальной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским и коллегами по G7.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что новый пакет санкций США примет меры в отношении 200 юридических и физических лиц, в том числе ряда российских губернаторов и членов семей правительственных служащих РФ. Издание пишет, что ограничения также коснутся юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, технологических компаний и сетей, занимающихся уклонением от санкций.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отметила, что российские банки и ряд китайских компаний, которые продолжают сотрудничество с РФ, также попадут под ограничения. Она подчеркнула, что новый пакет санкций, который Вашингтон планирует синхронизировать с партнерами по G7, намеренно сфокусирован на устранении возможностей для обхода уже существующих рестрикций.

До этого страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины до 39 миллиардов долларов.

В мире,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Администрация США,
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