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38 минут назад

СМИ: Индия расследует инцидент с появлением над ее территорией воздушного шара

ТАССиещё 1

Индийские власти начали расследование в отношении инцидента с появлением неизвестного воздушного шара над принадлежащими Индии Андаманскими и Никобарскими островами около года назад. Как сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на источники, решение о расследовании появилось после того, как ранее в этом месяце военные США сбили китайский аэростат, который, как сообщил Пентагон, выполнял разведывательную миссию.

СМИ: Индия расследует инцидент с появлением над ее территорией воздушного шара
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, несколько месяцев назад жители этих индийских островов в Бенгальском заливе заметили в небе необычный объект - гигантский воздушный шар. Сотни островитян сделали фото этого объекта, которые были выложены в социальных сетях. Тогда никто не понимал, что это за летательный аппарат.

Андаманские и Никобарские острова находятся недалеко от индийских полигонов для испытаний ракет над Бенгальским заливом и в районе стратегического Малаккского пролива. На островах также расположена база ВМС Индии.

После того как США сбили воздушный шар, индийские власти анализируют инцидент с появлением похожего объекта над индийской территорией и разрабатывают протоколы, чтобы улучшить возможности по обнаружению подобных объектов и быстрому реагированию на их появление, сообщили источники.

В конце января власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на большой высоте. 4 февраля американские военные сбили его в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. Шар, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этим происшествием госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР в ответ выразил протест против действий Вашингтона. Как пояснили в Пекине, это был китайский метеорологический зонд, который оказался в американском воздушном пространстве случайно.

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