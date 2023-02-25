СМИ: Индия расследует инцидент с появлением над ее территорией воздушного шара

Индийские власти начали расследование в отношении инцидента с появлением неизвестного воздушного шара над принадлежащими Индии Андаманскими и Никобарскими островами около года назад. Как сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на источники, решение о расследовании появилось после того, как ранее в этом месяце военные США сбили китайский аэростат, который, как сообщил Пентагон, выполнял разведывательную миссию.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным телеканала, несколько месяцев назад жители этих индийских островов в Бенгальском заливе заметили в небе необычный объект - гигантский воздушный шар. Сотни островитян сделали фото этого объекта, которые были выложены в социальных сетях. Тогда никто не понимал, что это за летательный аппарат.

Андаманские и Никобарские острова находятся недалеко от индийских полигонов для испытаний ракет над Бенгальским заливом и в районе стратегического Малаккского пролива. На островах также расположена база ВМС Индии.

После того как США сбили воздушный шар, индийские власти анализируют инцидент с появлением похожего объекта над индийской территорией и разрабатывают протоколы, чтобы улучшить возможности по обнаружению подобных объектов и быстрому реагированию на их появление, сообщили источники.