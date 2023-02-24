G7 в годовщину начала СВО проведет онлайн-саммит с Зеленским

Лидеры страны Группы семи (G7) в пятницу проведут первую в этом году онлайн-встречу, на открытии которой выступит президент Украины Владимир Зеленский. Приглашение украинскому президенту направил премьер-министр Японии, которая в этом году председательствует в G7.

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Ожидается, что основной темой предстоящих переговоров станет ситуация на Украине. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в этой связи подчеркнул ранее на этой неделе, что японская сторона будет продвигать дискуссию о необходимости усиления со стороны G7 санкций против России и усиления поддержки Украины, направленных "на скорейшее прекращение российского вторжения". Премьер-министр Фумио Кисида также неоднократно подчеркивал, что будет продвигать соответствующую позицию в качестве председателя G7 в 2023 году. Не исключено, что по итогам саммита может быть объявлено о дополнительных санкциях в отношении РФ или новой финансовой помощи Украине. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры на Украине и обеспечение стабильного энергоснабжения.

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Местные наблюдатели отмечают, что ключевой задачей Японии и Кисиды станет сплочение стран Группы семи в вопросах поставки Украине "нелетальной помощи", поскольку действующая конституция де-факто запрещает Японии экспортировать вооружение. В этой связи японские аналитики считают, что Токио сконцентрируется на гуманитарной помощи Киеву, в частности будет делать упор на проблеме восстановления украинской инфраструктуры. Япония, обладающая огромным опытом восстановления пострадавших от стихийных бедствий регионов, постарается возглавить эту линию поддержки Украины, считают местные эксперты.

В то же время Кисида в качестве председателя наверняка поднимет вопрос безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава японского правительства за 2022 год неоднократно высказывал мнение, что "ситуация на Украине не ограничивается Европой, то же самое уже завтра может произойти в Азии". Японские официальные лица регулярно высказывают опасения в связи с ракетно-ядерной активностью КНДР и обострением ситуации вокруг Тайваня. Ожидается, что на первой в этом году онлайн-встрече лидеры стран Группы семи обсудят и ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях - еще одна важная тема для японской стороны, которая вовлечена в территориальный спор с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) и выступает против любых попыток "одностороннего силового изменения статуса-кво".

Накануне в индийском Бангалоре прошла встреча глав Минфинов и центробанков стран G7, по итогам которой стороны пообещали продолжить санкционное давление на РФ, а также объявили о намерении в 2023 году выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Председательство Японии