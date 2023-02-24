Польша вышлет военного атташе Белоруссии из страны

Военный атташе Белоруссии должен в ближайшее время покинуть Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел польской республики Лукаш Ясина.
«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», - приводит его слова Polska Agencja Prasowa.
Отмечается, что данное решение было принято в ответ на выдворение из Белоруссии польского офицера пограничной службы.
Ранее министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что оставшиеся пропускные пункты на польско-белорусской границы могут быть закрыты. До этого Варшава закрыла погранпереход «Бобровники». Как заявил глава МВД республики, это было сделано из соображений безопасности.