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23 минуты назад

В США назвали условие для переговоров по Украине

Lenta.ru

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, при каких условиях Вашингтон готов к переговорам по ситуации на Украине. Об этом она высказалась в беседе с ТАСС.

В США назвали условие для переговоров по Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нуланд назвала условие для переговоров по Украине и заявила, что США готовы к диалогу, в основу которого ляжет «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Она напомнила, что его план состоит из десяти пунктов, которые Россия не прокомментировала.

«Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — подчеркнула замгоссекретаря США.

При этом Нуланд не ответила на вопрос, слышат ли в Вашингтоне слова Москвы о возможности диалога при отказе Киева от поставок оружия США и при прекращении обстрелов российских городов.

«То, что мы говорим, и то, что говорил президент [США Джо] Байден в Польше, — если Россия перестанет сражаться, война закончится. А если Украина прекратит сражаться, то закончится Украина», — заключила она.

В том же интервью Нуланд оценила вероятность переговоров России и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По ее словам, Вашингтон готов к диалогу и к разрешению инспекций «хоть завтра».

В мире,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,
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