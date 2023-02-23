Американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании, сообщает в четверг Reuters.
В конце декабря прошлого года продюсер был признан виновным жюри присяжных по одному пункту обвинения в изнасиловании и двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах в суде Лос-Анджелеса.
Напомним, 70-летний Вайнштейн отбывает 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке, где в феврале 2020 года был признан виновным в совершении двух тяжких преступлений - изнасиловании третьей степени и преступном половом акте первой степени.