Американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании, сообщает в четверг Reuters.

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В конце декабря прошлого года продюсер был признан виновным жюри присяжных по одному пункту обвинения в изнасиловании и двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах в суде Лос-Анджелеса.