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23 минуты назад

Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании

Российская Газета

Американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании, сообщает в четверг Reuters.

Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В конце декабря прошлого года продюсер был признан виновным жюри присяжных по одному пункту обвинения в изнасиловании и двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах в суде Лос-Анджелеса.

Напомним, 70-летний Вайнштейн отбывает 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке, где в феврале 2020 года был признан виновным в совершении двух тяжких преступлений - изнасиловании третьей степени и преступном половом акте первой степени.

В мире,Харви Вайнштейн,
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