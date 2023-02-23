Додик заявил, что БиГ не приняла ни одного решения по санкциям против России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что власти страны не приняли ни одного официального решения о поддержке западных санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Босния и Герцеговина формально, и по сути, не приняла ни одного решения, ни на уровне президиума, ни Парламентской ассамблеи, ни Совета министров о том, что поддерживает какую-либо из санкций в отношении России", - сказал Додик.

Ранее Милорад Додик заявил, что введение виз для граждан Российской Федерации для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ) не стоит в повестке дня, несмотря на призыв Еврокомиссии.

По его словам, Евросоюз множество раз требовал от республики сделать "что-то во имя некоей их совместной политики".