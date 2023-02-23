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16 минут назад

Додик заявил, что БиГ не приняла ни одного решения по санкциям против России

Газета.Ru

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что власти страны не приняли ни одного официального решения о поддержке западных санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Додик заявил, что БиГ не приняла ни одного решения по санкциям против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Босния и Герцеговина формально, и по сути, не приняла ни одного решения, ни на уровне президиума, ни Парламентской ассамблеи, ни Совета министров о том, что поддерживает какую-либо из санкций в отношении России", - сказал Додик.

Ранее Милорад Додик заявил, что введение виз для граждан Российской Федерации для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ) не стоит в повестке дня, несмотря на призыв Еврокомиссии.

По его словам, Евросоюз множество раз требовал от республики сделать "что-то во имя некоей их совместной политики".

Ранее Додик заявил, что единственная правильная политика страны сегодня – сохранять нейтралитет в российско-украинском конфликте. Как он отметил, страна не намерена ни вводить санкции против России, ни становиться на сторону Запада.

В мире,Милорад Додик,Еврокомиссия,ЕС,
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