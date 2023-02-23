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37 минут назад

Шольц прокомментировал перспективы нападения на территорию России

Lenta.ruиещё 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал перспективы наступления на российские территории. Об этом политик сообщил в разговоре с немецким телеканалом ZDF.

Шольц прокомментировал перспективы нападения на территорию РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шольц заявил, что считает неразумным использование поставляемого Киеву оружия для организации нападения на территорию России.

«Всегда остается правильным быть умным, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», — признался канцлер ФРГ.

При этом Шольц заметил, что «все, что мы делаем, допустимо». Политик подчеркнул, что союзники Украины согласны и договорились относительно того, что нападения на Россию не произойдет.

МИД Украины призвал Шольца перейти красные линии по поставкам оружия

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца перейти все «красные линии». По его мнению, Германия должна передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) все доступные системы вооружения.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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