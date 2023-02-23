В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
55 минут назад

США высказались о масштабах конфронтации на Украине

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции, организованной журналом «Атлантик», высказался об отношении администрации президента США Джо Байдена к конфронтации на Украине. Его комментарий приводит ТАСС.

США высказались о масштабах конфронтации на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Блинкена, предпринимать шаги, которые могли бы привести к увеличению противоборств на Украине, в США не хотят.

«С самого начала президент Байден ясно дал понять о нашей фундаментальной поддержке Украины, и что мы будем их поддерживать столько, сколько потребуется. Но вместе с тем мы не хотим расширения масштабов этой войны», — заявил он.

Ранее в феврале заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила, что Киев может получить от страны истребители пятого поколения.

В мире,СВО,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Администрация США,Госдеп США,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий