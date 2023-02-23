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17 минут назад

Блинкен: США не хотят масштабной эскалации украинского конфликта

RT на русскомиещё 2

США не хотят предпринимать шаги, которые могли бы стать причиной увеличения масштабов конфронтации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен: США не хотят масштабной эскалации украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Но вместе с тем мы не хотим расширения масштабов этой войны и определённо не хотим делать что-либо, что могло бы привести к более широкой конфронтации», — приводит ТАСС слова Блинкена на конференции, организованной журналом «Атлантик».

Он отметил, что президент США Джо Байден учитывает это при принятии решений.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.

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