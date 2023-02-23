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9 минут назад

Боррель призвал в ООН продлить зерновую сделку

ТАСС

Зерновая сделка, срок действия которой истекает в марте, должна быть продлена. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.

Боррель призвал в ООН продлить зерновую сделку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Позвольте напомнить, что срок действия сделки истекает в середине марта. Ее необходимо продлить. Речь идет о пище для миллионов людей по всему миру", - сказал он.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. А созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. 13 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов представляются нецелесообразными для российской стороны.

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