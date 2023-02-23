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57 минут назад

Эндрю Наполитано раскритиковал заблуждения Байдена в отношении России

Илья Родин

Глава США Джо Байден допускает ошибку, полагая, что окажется в состоянии запугать президента России Владимира Путина, рассказал юрист Эндрю Наполитано. Запись доступна на его YouTube-канале.

В США назвали ключевое заблуждение Байдена о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наполитано пояснил, что Байден и глобалисты в Госдепе напрасно полагают, что им удалось или удастся со временем нагнать страху на Путина.

Байден обратился к российскому народу

Обозреватель отметил, что несмотря на десятки пакетов военной помощи, направленной ВСУ со стороны западных стран, украинским военным все же не удается победить ВС РФ.

Киев испытывает острый снарядный голод, ему не хватает солдат и офицеров на передовой, уточнил юрист.

По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на решении ключевых вопросов национальной безопасности державы. Россия к числу этих вопросов не относится, резюмировал журналист.

В мире,Эндрю Наполитано,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,
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