В США назвали ключевое заблуждение Байдена о Путине

Глава США Джо Байден допускает ошибку, полагая, что окажется в состоянии запугать президента России Владимира Путина, рассказал юрист Эндрю Наполитано. Запись доступна на его YouTube-канале.

Наполитано пояснил, что Байден и глобалисты в Госдепе напрасно полагают, что им удалось или удастся со временем нагнать страху на Путина.

Обозреватель отметил, что несмотря на десятки пакетов военной помощи, направленной ВСУ со стороны западных стран, украинским военным все же не удается победить ВС РФ.

Киев испытывает острый снарядный голод, ему не хватает солдат и офицеров на передовой, уточнил юрист.