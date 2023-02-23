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1 час назад

Испанцы раскритиковали визит премьер-министра Испании Санчеса на Украину

Газета.Ru

Испанские пользователи Twitter раскритиковали визит премьер-министра страны Педро Санчеса на Украину и его пост в соцсети, связанный с этой поездкой, передает РИА Новости.

Испанцы раскритиковали приехавшего на Украину премьер-министра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санчес опубликовал видео, под которым подписал, что »Россия не победит в этой войне» и что «вся Испания поддерживает Украину».

Его сограждане с этим не согласились.

Так, один из пользователей заявил, что больше всего от российско-украинского конфликта проигрывают европейцы, так как уровень их жизни снизился, а налоги «направляются на чужую войну». Выигрывают же от конфликта США, Китай и Индия, отметил он.

Другая пользовательница призналась, что не понимает, зачем Европа снова и снова перевооружает Украину.

Еще один комментатор подчеркнул, что Испании не нужно ввязываться в войны, вместо этого властям стоит прекратить клоунаду и разработать достойную политику, чтобы иметь суверенную страну.

Ряд подписчиков возмутило, что их втягивают в этот конфликт, а один даже поинтересовался у президента Испании, будет ли он делать предвыборные селфи со случайными украинцами.

Испанский премьер приехал в Киев 23 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поблагодарил политика за визит и сообщил, что получил заверения, что Испания передаст Украине танки Leopard. Он выразил надежду, что этот «старт украинско-испанского сотрудничества дополнится и другими решениями».

В мире,Владимир Зеленский,Педро Санчес,
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