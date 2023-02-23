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43 минуты назад

Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана

Деловая газета "Взгляд"

На востоке Таджикистана зафиксировано восемь землетрясений, жертв и разрушений нет, говорится в официальном заявлении комитета по чрезвычайным ситуациям страны.

Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана
Фото: ТАССТАСС

Первые толчки были зарегистрированы в 05.37 по местному времени (3.37 мск), эпицентр землетрясения находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района на востоке Таджикистана, в 400 километрах юго-восточнее города Душанбе. Магнитуда в эпицентре составила 6,8, очаг располагался на глубине 20,5 километров, передает РИА «Новости».

В городе Хороге произошло землетрясение магнитудой 5-6, в городе Душанбе – 2-3. Жертвы и разрушения не зарегистрированы.

Также специалисты сообщили, что после первого землетрясения последовали афтершоки.

КЧС отмечает, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером.

Ранее в четверг региональное МЧС сообщило, что вблизи поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области зафиксировано землетрясение.

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