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1 час назад

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

RT на русскомиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежности конфликта на Украине, однако, по его словам, первопричины лежат не в России.

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен
Фото: 

Он напомнил, что по мнению некоторых Россиян, Москва поторопилась с началом СВО.

«А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто её начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми», — цитирует БЕЛТА главу государства.

В мире,Александр Лукашенко,
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