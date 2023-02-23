Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

«А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто её начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми», — цитирует БЕЛТА главу государства.