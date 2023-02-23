В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику

Lenta.ruиещё 2

Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил РИА Новости посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат рассказал, что от российских делегатов при выдаче виз требовали подписать документ о том, что они обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. Это коснулось и церемонии возложения цветов.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле

В итоге руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу два венка — от них самих и от делегации Федерального Собрания, добавил посол.

Ранее 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом он в День защитника Отечества почтил память павших воинов.

21 февраля стало известно, что Литва решила бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене из-за того, что в ней участвует делегация из России. Ранее также сообщалось, что представители 20 стран, входящих в ОБСЕ, попросили Австрию не пускать представителей России на заседание Парламентской ассамблеи.

В мире,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,ОБСЕ,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий