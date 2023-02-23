Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил РИА Новости посол в Австрии Дмитрий Любинский.

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Дипломат рассказал, что от российских делегатов при выдаче виз требовали подписать документ о том, что они обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. Это коснулось и церемонии возложения цветов.

В итоге руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу два венка — от них самих и от делегации Федерального Собрания, добавил посол.

Ранее 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом он в День защитника Отечества почтил память павших воинов.