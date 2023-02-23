«Неприличный шаг»: Лукашенко о визите Байдена в Киев

Глава Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу недавней поездки на Украину президента США Джо Байдена. По его мнению, поездка американского лидера представляет собой «мелкий, неприличный шаг». Об этом пишет БЕЛТА.

По оценке Лукашенко, восточно-европейское турне Байдена находится в одном ряду с инцидентом с китайским метеозондом, сбитым летчиком ВВС США.

«Такой мелкий, неприличный шаг», - подчеркнул глава Белоруссии.

К тому же, не оригинальный, напомнил президент.

Вместе с тем, Лукашенко одобрил решение Байдена направиться на Украину. Он пояснил, что американский лидер смог принять непростое решение.

Ранее американская журналистка раскритиковала поездку президента США в Киев.