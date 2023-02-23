В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
36 минут назад

«Неприличный шаг»: Лукашенко о визите Байдена в Киев

Елена Прошина

Глава Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу недавней поездки на Украину президента США Джо Байдена. По его мнению, поездка американского лидера представляет собой «мелкий, неприличный шаг». Об этом пишет БЕЛТА.

По оценке Лукашенко, восточно-европейское турне Байдена находится в одном ряду с инцидентом с китайским метеозондом, сбитым летчиком ВВС США.

«Такой мелкий, неприличный шаг», - подчеркнул глава Белоруссии.

К тому же, не оригинальный, напомнил президент.

Байден рассказал о цели визита в Киев

Вместе с тем, Лукашенко одобрил решение Байдена направиться на Украину. Он пояснил, что американский лидер смог принять непростое решение.

Ранее американская журналистка раскритиковала поездку президента США в Киев.

Она пояснила, что ее преподносят как деяние, равное свершениям великих полководцев древности. В то время как оно было необходимо лишь для повышения рейтингов Байдена.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий