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11 минут назад

Лукашенко предупредил о последствиях игнорирования позиции Китая по Украине

Lenta.ruиещё 4

Игнорирование позиции Китая относительно конфликта на Украине приведет к негативным последствиям, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова, сказанные в ходе беседы с китайскими журналистами, приводит агентство БЕЛТА.

Лукашенко предупредил о последствиях игнорирования позиции Китая по Украине
Фото: 

Белорусский лидер указал, что председатель КНР Си Цзиньпин готовится выступить с посланием относительно ситуации, сложившейся на Украине.

«Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Китаю удалось стать глобальной страной и сегодня «ни одна проблема в мире» не может решаться без участия Пекина.

Ранее Лукашенко прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев, назвав его пиар-ходом.

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