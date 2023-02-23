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25 минут назад

Глава МИД Сийярто: Венгрия готовит визит Орбана в Киев

Газета.Ruиещё 2

Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в стране идет подготовка визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию Index.

Венгрия готовит визит Орбана в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и Министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой», — сказал Сийярто.

Так он ответил на вопрос о том, почему Орбан еще не побывал в столице Украины с начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа за год растеряла всю свою независимость, экономическую и военную мощь. По его мнению, это произошло из-за того, что Соединенные Штаты «навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам».

18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и Евросоюзе все за продолжение военных действий.

В мире,Петер Сийярто,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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