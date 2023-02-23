«В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг... Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», — цитирует его БЕЛТА.