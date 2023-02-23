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15 минут назад

Лукашенко назвал визит Байдена в Киев пиаром и «мелким, неприличным шагом»

RT на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит американского лидера Джо Байдена в Киев пиаром, сравнив его с инцидентом с китайским аэростатом.

«В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг... Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», — цитирует его БЕЛТА.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США в Киев — в противном случае он бы не состоялся.

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