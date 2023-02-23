ЕС изучает рост торговли со странами СНГ на предмет обхода западных санкций

"Мы наблюдаем резкое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный рост торговли с третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России, - сказал он. - У них вдруг появилось много новых потребностей в этом материале, и товары остаются там? Или часть из них в той или иной форме просачиваются в Россию?". О'Салливан не стал называть конкретные страны, указав, что придерживается "презумпции невиновности" в вопросе изучения изменения торговых потоков. Он добавил, что представители ЕС, США и Великобритании на встрече в четверг поделятся своими данными о возможном обходе санкций и мерах по ужесточению контроля за их соблюдением.