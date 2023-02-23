ЕС изучает рост торговли со странами СНГ на предмет обхода западных санкций

Евросоюз изучает возможные случаи обхода западных санкций против РФ на фоне роста своей торговли со странами СНГ. Об этом заявил так называемый посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times.
"Мы наблюдаем резкое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный рост торговли с третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России, - сказал он. - У них вдруг появилось много новых потребностей в этом материале, и товары остаются там? Или часть из них в той или иной форме просачиваются в Россию?". О'Салливан не стал называть конкретные страны, указав, что придерживается "презумпции невиновности" в вопросе изучения изменения торговых потоков. Он добавил, что представители ЕС, США и Великобритании на встрече в четверг поделятся своими данными о возможном обходе санкций и мерах по ужесточению контроля за их соблюдением.
Газета со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития сообщила, что за последние месяцы, в частности, заметно выросла торговля ЕС с Арменией и Киргизией, которые в свою очередь нарастили экспорт в РФ. В правительстве Армении заявили изданию, что "предпринимают все меры по предотвращению любых попыток обхода санкций".