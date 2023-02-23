Центральные штаты США парализовала жуткая буря

Сильный зимний шторм принёс обильный снегопад и завывающий ветер в северных районах Соединенных Штатов, где правящие круги настоятельно попросили жителей оставаться внутри домов и предупредили, что автомобильное движение будет почти невозможно. Шторм обрушился на Верхний и Средний Запад в среду. 50 миллионам человек выдали рекомендации о действиях при зимней погоде. Буря охватила большие районы запада и севера США, но ожидается, что в четверг шторм накроет и восточные штаты этого государства. Об этом говорится в сообщении метеослужбы, которое цитирует NBC News. Об этом информирует русскоязычную аудиторию “Российская газета”.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Шторм привёл к отключению электричества в Калифорнии, закрытию автомобильной магистрали между штатами Аризона и Вайоминг. По прогнозам, это стихийное бедствие продолжится нескольких дней. Резкое понижение температуры воздуха прогнозировалось в среднеатлантических штатах, а в некоторых местах ожидается падение температуры до 30 градусов ниже нормы.

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Школы в Дакоте, Миннесоте и Висконсине были закрыты. Кристи Ноем (Губернатор Южной Дакоты) закрыла офисы исполнительной власти штата в нескольких областях, и персоналу приходилось работать удалённо. По крайней мере, 2770 рейсов в Соединённых Штатах были аннулированы или задержаны к середине дня в среду.

Даже на севере страны, в области, привыкшей к штормам, снегопад может стать историческим. В некоторых частях Миннесоты и Висконсина может выпасть до 51 сантиметра снега.

Наибольший снегопад в истории этих штатов наблюдался с 31 октября по 3 ноября 1991 года. Тогда высота слоя снега достигла 72 сантиметров.

Что интересно, в то время как север США сталкивается с атакой зимней погоды, средняя Атлантика и юго-восток могут ощутить рекордное тепло.

Фрэнк Перейра (Метеоролог) заявил массовой аудитории, что синоптики могли увидеть рекордные пики, установленные повсюду от Питтсбурга до Форт-Майерса в штате Флорида на юге. Температурные максимумы на юго-востоке могут достигать показателей середины 1980-х годов.

В четверг в долине Огайо и Средней Атлантике температура будет больше, чем на 40 градусов выше средней. Такая погода чаще всего наблюдается в июне, чем в феврале.