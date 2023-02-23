СМИ: часть стран ЕС отказалась от штрафов за непредоставление данных об активах РФ

По ее информации, проект рассматривался в ходе обсуждения 10-го пакета санкций ЕС против России. Такие страны, как Австрия , Бельгия , Германия , Италия, Латвия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия, выступившие против проекта, аргументировали свою позицию тем, что требуется больше времени для оценки технических деталей, отмечает газета.

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представили в Брюсселе проект 10-го пакета санкций в отношении России. По их словам, он будет включать экспортные ограничения примерно на €11 млрд, в первую очередь на электронные компоненты и технику двойного назначения, которая может быть использована для производства оружия. Кроме того, новые санкции будут введены против российских СМИ, несколько банков и около 100 физических и юридических лиц будут включены в черный список. Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет согласован к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении.