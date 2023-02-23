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44 минуты назад

Politico: часть стран ЕС отказалась вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ

ТАСС

Несколько стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении штрафа за непредоставление информации о замороженных активах РФ. Об этом в среду сообщила газета Politico.

СМИ: часть стран ЕС отказалась от штрафов за непредоставление данных об активах РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, проект рассматривался в ходе обсуждения 10-го пакета санкций ЕС против России. Такие страны, как Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия, выступившие против проекта, аргументировали свою позицию тем, что требуется больше времени для оценки технических деталей, отмечает газета.

Кроме того, попытка Польши и стран Балтии ввести ограничения в отношении ядерного сектора РФ провалилась из-за позиции Венгрии, сообщили источники газеты. Будапешт отказывается от санкций против Росатома, поскольку в стране ведется строительство двух новых ядерных реакторов совместно с российской корпорацией, утверждает издание.

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представили в Брюсселе проект 10-го пакета санкций в отношении России. По их словам, он будет включать экспортные ограничения примерно на €11 млрд, в первую очередь на электронные компоненты и технику двойного назначения, которая может быть использована для производства оружия. Кроме того, новые санкции будут введены против российских СМИ, несколько банков и около 100 физических и юридических лиц будут включены в черный список. Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет согласован к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,Росатом,ЕС,
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