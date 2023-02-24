В НАТО заявили об отсутствии доверия к Китаю

НАТО не доверяет Китаю, так как он не осудил специальную военную операцию России на Украине. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине.

"Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением", - сказал Столтенберг.

Кроме того, по его словам, НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления России военной помощи.

"Мы внимательно следим за Китаем и видели знаки, которые говорят о том, что они рассматривают поставку оружия России. Это было бы большой ошибкой", - добавил генсек альянса.