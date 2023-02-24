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1 час назад

В НАТО заявили об отсутствии доверия к Китаю

ТАССиещё 1

НАТО не доверяет Китаю, так как он не осудил специальную военную операцию России на Украине. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине.

"Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением", - сказал Столтенберг.

Кроме того, по его словам, НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления России военной помощи.

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"Мы внимательно следим за Китаем и видели знаки, которые говорят о том, что они рассматривают поставку оружия России. Это было бы большой ошибкой", - добавил генсек альянса.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по поводу политического урегулирования украинского кризиса. Он включают 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

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