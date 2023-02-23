Анонсировано выступление Зеленского в годовщину начала СВО

Глава Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине начала специальной военной операции, сообщается на сайте главы республики.

Уточняется, что Зеленский в качестве названия для мероприятия выбрал «Февраль. Год несокрушимости».

Сотрудники офиса украинского лидера пояснили, что время и место проведения мероприятия будет названо позже. Аккредитация журналистов начнется сегодня, 23 февраля, в 14:00.