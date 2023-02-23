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1 час назад

Анонсировано выступление Зеленского в годовщину начала спецоперации

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине начала специальной военной операции, сообщается на сайте главы республики.

Анонсировано выступление Зеленского в годовщину начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Зеленский в качестве названия для мероприятия выбрал «Февраль. Год несокрушимости».

Сотрудники офиса украинского лидера пояснили, что время и место проведения мероприятия будет названо позже. Аккредитация журналистов начнется сегодня, 23 февраля, в 14:00.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что за год после начала спецоперации риторика Зеленского значительно изменилась. На первом этапе он призывал к мирному решению сложившейся ситуации. В дальнейшем исключил завершение конфликта дипломатическим путем.

В мире,Владимир Зеленский,
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